Организаторами этой республиканской акции традиционно выступает Белорусское общество охотников и рыболовов, а участие в ней принимают все желающие.
Мероприятия по наведению должного порядка на прилегающей к водоемам территории в рамках «Чистого водоема» всегда проходят в канун открытия сезона массового активного отдыха граждан на природе.
О деталях рассказала официальный представитель управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:
– Спасатели из Гродненского района с энтузиазмом присоединились к массовой акции. Они тщательно очистили прибрежную зону озер Молочное (агрогородок Поречье) и Кань (агрогородок Озеры) от бытового мусора. И не только! Благодаря стараниям сотрудников МЧС очистились и прилегающие к водоемам лесные массивы.
Отметим также, что акция на Гродненщине продолжится, а местным жителям настоятельно порекомендуем бережнее относиться к природе: не выбрасывать на улице и вблизи водоемов пустые пластиковые бутылки и пакеты, а также всегда помнить полушутливо-полусерьезную фразу: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!».
Фото: Гродненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
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Гродненские спасатели приняли участие в акции «Чистый водоем»
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