Гродненские спасатели приняли участие в акции «Чистый водоем»

Мероприятия по наведению должного порядка на прилегающей к водоемам территории в рамках «Чистого водоема» всегда проходят в канун открытия сезона массового активного отдыха граждан на природе.О деталях рассказалаОтметим также, что акция на Гродненщине продолжится, а местным жителям настоятельно порекомендуем бережнее относиться к природе: не выбрасывать на улице и вблизи водоемов пустые пластиковые бутылки и пакеты, а также всегда помнить полушутливо-полусерьезную фразу: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!».Фото: Гродненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям