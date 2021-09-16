Гродненские школьники убрали лесной массив в рамках акции «День добрых дел с БРСМ»

Накануне Дня народного единства объектами внимания молодежи в Гродно стали лесопарки, зоны отдыха вблизи водоемов и родники. В рамках акции «День добрых дел с БРСМ» гродненские школьники убрали лесной массив в одном из густонаселенных микрорайонов.





– Уборка лесопосадки как нельзя кстати, – уверяет представитель местного ЖЭС Виктор Станиславович. – Дело в том, что это городская территория, за которой никто не закреплен. Рядышком автомобильная стоянка, там есть, с кого спросить за чистоту и порядок. Здесь же люди ходят постоянно, молодежь отдыхает – и никто за порядком не следит.





Тем временем девчонки и мальчишки из городской гимназии № 2 разбирают инвентарь, делят между собой мешки.

– Патриоты своей страны, – улыбается педагог-организатор Елена Сачук. – Перед вами ребята из параллели десятых классов. Это самые активные и позитивные ученики нашего учреждения образования, которые берутся за организацию любых мероприятий, по первому зову спешат на помощь тем, кто в них нуждается.





Главный специалист городской организации БРСМ Максим Матузевич уверен, что такие акции очень важны прежде всего для воспитания подрастающего поколения:

– В четверг, в День добра, решили провести экологическую акцию. Наши активисты взялись за очистку от мусора лесопарка «Пышки» – одного из самых популярных мест для прогулок и активного отдыха у гродненцев. Школьники из городской гимназии вызвались навести порядок в лесном массиве в районе улицы Добролюбова. Ничто так не воспитывает молодого человека, как личное участие в подобных акциях. Лишь тогда ребята осознают, понимают необходимость и ценность сохранения природы.





Ученик 10 «Б» Андрей Богдель руководит процессом, помогая одноклассницам с тяжелыми мешками.

– Добрые дела всегда возвращаются бумерангом, – уверен парень. – Помогаю родителям по дому, они у меня врачи. Ходим с ребятами в Дом малютки, где принимаем участие в жизни малышей, собирая для них детские игрушки, средства гигиены, вещи. Также по возможности помогаем пожилым людям. Лично мне особенно запомнилась встреча с ветераном Великой Отечественной войны, так как она получилась очень теплой и душевной. Завтра, 17 сентября, все вместе примем участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на Кургане Славы.

































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