Гродненские правоохранители установили личность умельца, превращавшего зимбабвийские доллары в евро

История началась с того, что в апреле 65-летний житель Гродно попытался обменять в банке купюру в 1000 евро, которая досталась ему от отца. Оператор банка поняла, что банкнота поддельная. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.





Экспертами было установлено, что купюра на самом деле является денежным билетом Зимбабве номиналом 1000 долларов. «Умельцы» изменили наименование банка эмитента и название валюты.

Несколько лет назад подобные фальшивки уже выявлялись на территории Беларуси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. «В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии за совершенное ранее аналогичное преступление», - проинформировали в областной милиции.

Фигурант признан подозреваемым по уголовному делу по статье «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг», по которой ему грозит до семи лет лишения свободы.