Вечером 15 февраля этого года 19-летняя студентка одного из университетов Гродно, чтобы порадовать своего уехавшего за границу парня, решила отправить ему откровенные фото.
Пикантные снимки перехватили кибермошенники и стали требовать у девушки деньги.
– Потерпевшая отправляла снимки своему молодому человеку в соцсети ВКонтакте и мессенджере Telegram. Но как только злоумышленники стали требовать у нее деньги и угрожать, что личные фото появятся в сети, она обратилась за помощью в милицию. Мошенники запросили 4500 российских рублей; устанавливаются их личности. Предположительно, это граждане России, – рассказал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
В милиции напоминают, что в последнее время участились случаи мошенничества в интернете. Правоохранители призывают граждан быть предельно осторожными в онлайн-пространстве и не делиться информацией личного характера в социальных сетях и мессенджерах.
Фото: pixabay.com
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Гродненская студентка хотела порадовать парня, а стала жертвой интернет-мошенника
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