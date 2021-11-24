Гродненская организация БСЖ привезла беженцам на границе около 1500 единиц теплой одежды и обуви

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Гродненская областная организация ОО "БСЖ" включилась в благотворительную и волонтерскую деятельность практически с первого дня присутствия беженцев на границе. Первый груз был отправлен еще 29 сентября для 32 беженцев из Афганистана в деревню Макаровцы Берестовицкого района. Тогда подарков было так много, что все они не вошли в большой автобус – и часть помощи передавалась уже транспортом Красного Креста. Не остались гродненские женщины равнодушными и к ситуации, когда на литовской границе погиб беженец из Ирака: члены организации в память о нем провели митинг-реквием и возложили цветы на месте трагического происшествия. Когда большая группа мигрантов обосновалась на белорусско-польской границе, один из первых гуманитарных грузов для них был отправлен Гродненской областной организацией Белорусского союза женщин. Это были продукты, детское питание, а также санитарно-гигиенические принадлежности, включая соски и пустышки для малышей. Кто, как не женщина, лучше знает потребности других женщин! После было еще два груза с продовольствием – примерно 2200 продуктовых наборов и еще один с детскими игрушками, собранными во время акции "Дети – детям".Помимо гуманитарной помощи женская организация взяла на себя и волонтерские функции. Уже поработали волонтерами на границе представители Берестовицкой районной организации, Щучинской, Лидской, Гродненской и города Гродно. Сегодня работает Зельвенская районная женская организация – сейчас они задействованы в раздаче завтрака беженцам.