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Гродненская молодежь запускает челлендж «Уберем снег вместе»

Молодежная организация Гродненщины решила позаботиться о тех, кому может понадобиться помощь.


12 января стартует областной челлендж «Уберем снег вместе». Акция инициирована Гродненским областным комитетом Белорусского республиканского союза молодежи.
 
В ходе челленджа волонтеры предложат посильную помощь в расчистке территории от снега социальным учреждениям, учреждениям здравоохранения, коммунальным службам. 


– Учитывая погодные явления, молодежь нашего региона решила помочь в уборке снега тем, кому это будет необходимо, – отметила первый секретарь Гродненского ОК ОО БРСМ Анна Саросек. – В первую очередь волонтеры готовы прийти на помощь учреждениям здравоохранения, чьи силы сегодня направлены на борьбу с Covid. Если помощь понадобится, к примеру, в уборке от снега территории детского сада или школы, волонтеры помогут. Без внимания и помощи мы не оставим и одиноко проживающих пожилых граждан.


В том числе челлендж «Уберем снег вместе», который продлится до окончания зимнего периода, будет направлен на уборку от снега дворов ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистской оккупации, одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов.


Фото: ОО «БРСМ»
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