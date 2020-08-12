Гродненская милиция проводит проверку по факту травмирования 5-летней девочки

В УВД Гродненского облисполкома проводится проверка по факту травмирования 5-летней девочки, информирует сайт управления.



"В сети интернет активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится проверка и тщательно выясняются все обстоятельства случившегося. Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Искренне сопереживаем семье пострадавшей девочки и желаем скорейшего выздоровления", –говорится в сообщении.



В УВД Гродненского облисполкома призвали родителей, учитывая сложившуюся обстановку в Беларуси, избегать посещения с детьми мест массового скопления людей, а также порекомендовали водителям планировать перемещения по городу с учетом дорожной ситуации.



"Тем более не берите детей на различные несанкционированные мероприятия. Не подвергайте опасности самое дорогое, что у нас есть! Мира и понимания всем нам!" – добавили в управлении.