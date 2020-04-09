Гробница с более чем 1000-летней историей обнаружена на севере Китая

Кирпичную гробницу, которая, по мнению экспертов, была создана более 1000 лет назад, обнаружил житель деревни Даванцунь уезда Гуанцзун провинции Хэбэй во время очистки заброшенного пруда.Эта небольшая по площади гробница состоит из прохода, входа, туннеля и склепа.Работа по очистке гробницы еще продолжается. Пока не найдено никакой информации, проясняющей личность ее хозяина.По словам Шэнь Линьчжуна, заместителя главы уездного управления по делам образования, культуры, радиовещания, телевидения, спорта и туризма, новое открытие имеет большое значение для изучения истории, культуры, местных традиций и обычаев, а также экономики и общества в южном регионе провинции Хэбэй.