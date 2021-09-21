Гриц прокомментировал согласованные программы Союзного государства

Беларусь и Россия согласовали 28 союзных программ. В чем их преимущества, рассказал в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгий Гриц.
– Союзное государство – это единый процесс. Сейчас принято решение наполнить экономический блок содержательной частью. Хотелось бы обратить внимание, что за 25 лет было реализовано много союзных программ и проектов, но экономического блока как такового не было, – пояснил он.
По словам специалиста, внимание уделено и другим важным блокам – денежно-кредитной политике, где затронут вопрос единого платежного и инвестиционного средства. Второй блок – социальный, который включает и культуру, и информационную безопасность. Третий блок, как сказал Гриц, – это дорожные карты и логистика.
– Принципиальный вопрос – это промышленная политика. Она локализована в виде двух дорожных карт. Единая политика и доступ к госзаказам – это очень важно. С моей точки зрения, главы и правительства двух государств сделали максимум из того, что было возможно. Я думаю, что в ближайшее время эти программы будут опубликованы и обнародованы, в том числе и для экспертного сообщества, – озвучил мнение он.
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