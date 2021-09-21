Гриц о влиянии санкций на экономику: необходимо делать ставку на национальный бизнес

О том, ощутит ли белорусская экономика влияние введенных Западом санкций, высказался ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгий Гриц в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1».
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В экспертных кругах после введения санкций появилось два мнения: первое основано на том, что экономику ждет крах. Второе – что это, наоборот, отличный шанс для развития.
Григорий Гриц считает, что угрозы могут быть лишь временными, но не в плане разрушения системы.
– Действительно, и БелАЗ, и МАЗ, и Тракторный завод сегодня сталкиваются с определенными ограничениями. Но есть страны, которые являются большими кредитными ресурсами. Они сами предлагают нам и поставку нужного высокотехнологического оборудования, и представление льготных кредитов. Но если постоянно искать новые ресурсы и технологии, это значит быть в системе риска. Нам нужно создавать свое высокотехнологичное производство – станкостроение, микроэлектроника. Необходимо делать ставку на национальный бизнес, – поделился мнением он.