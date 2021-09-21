Гриц о влиянии санкций на экономику: необходимо делать ставку на национальный бизнес

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В экспертных кругах после введения санкций появилось два мнения: первое основано на том, что экономику ждет крах. Второе – что это, наоборот, отличный шанс для развития.Григорий Гриц считает, что угрозы могут быть лишь временными, но не в плане разрушения системы.– поделился мнением он.