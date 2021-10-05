Гриц о санкциях коллективного Запада: это не правовой механизм

Об этом в эфире Белорусского радио заявил экономист Георгий ГРИЦ.
– Санкции коллективного Запада, введенные против экономики, государства, народа Беларуси, чувствительные, но не смертельные. Надо отметить, что санкции на уровне Запада к суверенному государству – это не правовой механизм, – рассуждает Георгий Гриц.
Специалист отметил, что в международном праве есть лишь одно ведомство и формат, когда можно вводить санкции – это решение секретариата Совбеза ООН. И то только тогда, когда нарушаются базовые принципы глобальной безопасности.
– Беларусь ничего такого не нарушала. То, что принято относительно нашей страны, – это не ноу-хау. Мы находимся под давлением еще с 2000-х годов, просто сейчас методы ужесточились, – считает экономист.
Георгий Гриц подчеркнул, что результаты работы трех кварталов экономики РБ показали, что наша страна безболезненно выйдет на темп роста. По мнению экономиста, санкции влияют лишь на скорость роста.
– Одна из предпосылок уверенного развития – то, что белорусская экономика управляема, все основные решения принимает Президент. Для выхода из подобных кризисных ситуаций всегда необходим единый центр принятия решений, – заключил специалист.