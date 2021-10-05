Гриц о санкциях коллективного Запада: это не правовой механизм

, – рассуждает Георгий Гриц.Специалист отметил, что в международном праве есть лишь одно ведомство и формат, когда можно вводить санкции – это решение секретариата Совбеза ООН. И то только тогда, когда нарушаются базовые принципы глобальной безопасности., – считает экономист.Георгий Гриц подчеркнул, что результаты работы трех кварталов экономики РБ показали, что наша страна безболезненно выйдет на темп роста. По мнению экономиста, санкции влияют лишь на скорость роста., – заключил специалист.