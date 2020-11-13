Сегодня тезис о том, что мировая рыночная экономика не развивается стихийно, а управляется с помощью различных инструментов, приобретает особое значение.
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К сожалению, это управление не всегда имеет отношение к такому понятию, как справедливость. В первую очередь речь идет о сырьевых рынках и интересах глобальных игроков. Такое положение дел, считает кандидат экономических наук Георгий Гриц, необходимо понимать, принимать и учиться с этим жить.
В чем особенность настоящего момента? Когда мы говорим о планируемых показателях развития, то должны понимать, что их невыполнение представляет собой очень серьезную угрозу. Более того, низкие прогнозные цифры, считает Георгий Гриц, приводят к снижению управленческой компетенции кадров. Сегодня нельзя ставить вопрос о том, можем ли мы динамично расти. Вопрос уже поставлен жизнью: для того чтобы не отстать в конкурентной борьбе, двигаться вперед просто необходимо, и другого пути нет. Причем прибавлять надо в год не менее 5–7%, а не 1–2%, о чем говорят некоторые эксперты.
Эта задача должна решаться эффективными менеджерами, для которых государство должно создать все необходимые условия. Годовой ВВП в 100 миллиардов долларов – это реально, убежден Георгий Гриц. Действительно, минимальный уровень ВВП в некоторых странах с сопоставимым с Беларусью населением составляет 100–120 миллиардов, не говоря уже о тех, которые имеют 200–300. И показатели роста надо устанавливать такие, чтобы мы сокращали отставание от лидеров, а не сохраняли разрыв, как сейчас.
Фото: БЕЛТА
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Гриц: чтобы не отставать в конкурентной борьбе на мировом рынке, наша экономика должна прибавлять в год не менее 5–7%
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