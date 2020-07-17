Григорий Рапота: такой праздник, как «Славянский базар», должен был состояться

Об этом государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил сегодня в Витебске на традиционной пресс-конференции, которая проходит на фестивале в День Союзного государства:





– В нынешнем году из-за пандемии фестиваль оказался под определенной угрозой. Ведь на него должны были приехать артисты из России, других стран. А это связано с пересечением границы. К счастью, в результате интенсивного диалога между правительствами двух стран был найден выход из положения. Я очень рад этому!





Я признателен министерствам культуры России и Беларуси, которые в мучительных боях добились, чтобы большой группе российских артистов позволили выехать на «Славянский базар», несмотря на карантинные меры. Мы вдвойне благодарны, что эти карантинные мероприятия смягчили и для нас. Было бы печально не поучаствовать в таком ярком событии, как «Славянский базар».

Я думаю, тот факт, что мы все-таки встретились в фестивальном Витебске, даст старт нормализации отношений во всех сферах, например, возобновится транспортное сообщение. Мы все в этом нуждаемся. Ждем этого. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время.





Также Рапота отметил, что для Союзного государства культура не просто развлечение:

– Это очень серьезный элемент взаимодействия между странами и народами. Это возможность лучше узнать друг друга, понять друг друга. С пониманием приходят симпатии. Для нас это категории материальные.