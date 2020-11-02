ГрГУ им. Янки Купалы запускает профканикулы для старшеклассников

С 3 по 5 ноября учеников 10-11 классов приглашают принять участие в профориентационном мероприятии.- пояснили в пресс-службе вуза.Организаторы считают, что проект призван помочь абитуриентам побольше узнать об интересующих специальностях, получить информацию об отраслях экономики и социума, в которых прогнозируются кадровые и профессиональные перемены. Школьники также научатся работать в команде и смогут понять, какая профессия и специальность им ближе.В первом профориентационном интенсиве примут участие около 50 старшеклассников. Самыми популярными факультетами при записи на проект стали факультет экономики и управления, физико-технический и юридический факультеты, факультет биологии и экологии и факультет психологии.