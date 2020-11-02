Проект "PROF-каникулы" для учеников старших классов стартует в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы, сообщает БЕЛТА.
С 3 по 5 ноября учеников 10-11 классов приглашают принять участие в профориентационном мероприятии.
- Старшеклассники смогут окунуться в образовательный процесс университета, побывают на лекциях и практикумах в составе реальных студенческих групп. Молодежи предложат и интерактивный мультимедийный квиз, викторину о профессиях настоящего и будущего, обучающий тренинг по предметам ЦТ. Запланированы еще и командные игры и творческие мастерские. Итоги проекта подведут во время круглого стола, - пояснили в пресс-службе вуза.
Организаторы считают, что проект призван помочь абитуриентам побольше узнать об интересующих специальностях, получить информацию об отраслях экономики и социума, в которых прогнозируются кадровые и профессиональные перемены. Школьники также научатся работать в команде и смогут понять, какая профессия и специальность им ближе.
В первом профориентационном интенсиве примут участие около 50 старшеклассников. Самыми популярными факультетами при записи на проект стали факультет экономики и управления, физико-технический и юридический факультеты, факультет биологии и экологии и факультет психологии.
Опубликовано:
918
ГрГУ им. Янки Купалы запускает профканикулы для старшеклассников
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ