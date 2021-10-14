ГрГМУ и Гродненская епархия БПЦ подписали договор о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве Гродненского государственного медицинского университета и Гродненской епархии Белорусской православной церкви подписан в стенах ГрГМУ.

– В Гродненском государственном медицинском университете состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве ГрГМУ и Гродненской епархии Белорусской православной церкви сроком на 5 лет, а также программы совместных мероприятий на 2021/2022 учебный год, – проинформировали в епархии. – Церемонию возглавили ректор вуза Елена Кроткова и архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний. После подписания документов, регулирующих сотрудничество в сфере духовно-нравственного воспитания и просвещения студентов-медиков, стороны обменялись подарками. Управляющий Гродненской епархией преподнес вузу икону святителя Николая Чудотворца и живописную картину.

После экскурсии по главному корпусу медицинского университета в кабинете ректора представители медицинской науки и православного духовенства обсудили практическую реализацию подписанных документов.

– Архиепископ Антоний подчеркнул важность сотрудничества сторон в сфере формирования характера и профессиональных качеств медика, – отметили в епархии. – По мнению владыки, среди желательных направлений взаимодействия – вопросы биоэтики и нравственности, патриотическое воспитание, изучение традиций белорусского народа, краеведение. Ректор Елена Кроткова, в свою очередь, отметила живой интерес студентов к встречам с представителями Церкви, которые помогают учащейся молодежи найти ответы на многие вызовы современности, обрести надежные этические ориентиры, необходимые будущим медикам.

В ГрГМУ сообщили, что программа сотрудничества вуза и Гродненской епархии БПЦ на 2021/2022 учебный год предусматривает реализацию совместных проектов, лекций и мероприятий по разным направлениям. Среди них организация и проведение научно-исследовательской работы, участие студентов и преподавателей в конференциях, чтениях, семинарах – в частности, в Коложских открытых областных научно-образовательных чтениях. Помимо научной деятельности, пройдет ряд совестных мероприятий воспитательного и социального характера. Немаловажную роль в тесном сотрудничестве между медицинским вузом и Гродненской православной епархией занимает и формирование духовно-нравственной личности. Так, в течение года запланирован ряд мероприятий, бесед и лекций, посвященных этой теме. Не остается в стороне и волонтерская работа. В ГрГМУ на протяжении нескольких лет работает волонтерский центр «Кардис». Во время подписания договора участники отметили, что это направление играет большую роль в формировании личности будущих медиков, ведь чувство сострадания, милосердия и отзывчивости – важные черты благородной профессии.