Греция вводит комендантский час на популярных туристических островах

Ограничения вступят в силу с 6 августа и продлятся до 13 августа. Так, будет введен ночной комендантский час и полный 24-часовой запрет на музыку во всех развлекательных заведениях.Отмечается, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась на 69% на острове Закинф (запад Греции) в сравнении с тем, что было неделей ранее, а на острове Крит в городе Ханья этот показатель сейчас больше на 54%.По последним данным, в Греции 4 августа было зафиксировано 2856 новых случаев заражения COVID-19, 16 человек скончались. Всего с начала пандемии заразились 503 885 жителей, умерли 13 013 человек.