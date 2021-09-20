Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса

С 20 сентября в Греции вводятся новые правила, вызванные распространением COVID-19. Они будут действовать по 27 сентября вместе с ранее введенными ограничениями. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на портал Alfavita.gr.
Власти страны приняли решение продлить действие противоэпидемических мер еще на неделю – до 27 сентября. По информации издания, республика также расширила ограничения в области наземных перевозок. С 20 сентября пассажиры такси или специального трансфера при поездке из одного региона страны в другой обязаны показать сертификат о вакцинации против COVID-19 либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестов.
Туристам, как и ранее, нужно иметь при себе справки или сертификаты о прививках при посещении развлекательных заведений, кафе и ресторанов, расположенных в закрытых помещениях. Исключения составляют лишь бары и кафе при гостиницах. Аналогичные ограничения распространяются и на посещение музеев. ПЦР не нужно предъявлять только на экскурсиях на открытом воздухе.
В Греции остается действительным масочный режим во всех закрытых помещениях. За его нарушение грозит штраф до 300 евро.
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