Продлено ограничение на въезд 4 тысяч граждан России в неделю до 14 мая, когда полностью откроются границы для туристов. Въезжать россиянам разрешено через девять аэропортов, а при наличии у них и отрицательного теста ПЦР, и сертификата вакцинации они освобождаются от обязательного недельного карантина. Совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем это правило неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий.
Новое постановление будет действовать с 6:00 3 мая до 6:00 14 мая. С 14 мая Греция намерена полностью открыть границы для всех туристов.
Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Авиаперевозчик обязан проверить его перед посадкой. По прилете авиапассажир также обязан предъявить документ.
Напомним, тест должен быть сделан за 72 часа до прибытия в Грецию со справкой на английском языке с указанием всех данных.
Фото: pixabay.com
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Греция продлила ограничения для туристов
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