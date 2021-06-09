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Греция открывается для белорусских туристов

Альтернативой популярным Египту и Турции для белорусов могут снова стать курорты Греции. Путевки уже появились в туристических компаниях Беларуси, сообщает Минск-Новости. 


– Греция  – единственная из стран Шенгенского соглашения, доступная для белорусов, – рассказал директор белорусского туроператора, предлагающего путевки. – Для посещения этой страны нужно выбрать один из трех на выбор вариантов медицинских документов: ПЦР-тест, выполненный не более чем за 72 часа, сертификат о вакцинации (возможен и «Спутник V») или справка о перенесенном заболевании за 2–9 месяцев.

Подробности можно уточнить на сайте.

Отмечается, что ПЦР-тест сдается только по дороге в Грецию. Туроператоры оказывают содействие в записи на тестирование, оформлении визы и соблюдении других формальностей. Виза оформляется на протяжении двух недель. 

Доступны туры с прямым перелетом из Москвы в Афины или «Турецкими авиалиниями» через Стамбул в Салоники. Приобрести туры можно в агентствах города. Например, ближайшие вылеты запланированы на 26 и 28 июня.

Стоимость на двоих за девять ночей в двухзвездочной гостинице с завтраками – 1360 евро. Вариант «все включено» в трехзвездочной гостинице обойдется в 1735 евро. За отдых в отеле четыре звезды с завтраками и ужинами нужно будет заплатить 1571 евро.

Напомним, что 1 июня туроператоры Греции аннулировали полетные программы с Беларусью из-за европейских санкций. Так, до конца сезона аннулирована полетная программа «Tez Tour Греция», которая должна была стартовать 10 июня. По словам представителей компании, спрос у туристов был большой, в том числе много турпакетов россиян было зарезервировано через Минск. 

Фото: pixabay.com
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