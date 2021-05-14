С 15 мая Греция открывает границы и разрешает въезд вакцинированным "Спутником V" иностранным туристам, сообщает журнал Athens magazine.
– Судя по имеющимся у нас данным, мы считаем, что российская вакцина безопасна и эффективна. Нет проблем в том, чтобы приветствовать в Греции туристов, которые были вакцинированы препаратом "Спутник V", – отметил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Для въезда в страну туристы обязаны иметь с собой электронный сертификат на английском языке о прививке, отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, или свидетельство о выздоровлении.
Иностранцам больше не нужно отправляться на двухнедельный карантин, теперь разрешено и передвижение внутри страны.
В Греции уже заработали таверны, рестораны, бары и кафе. С 8 мая открылись пляжи. С 14 мая – музеи. Археологические памятники возобновили прием туристов несколько недель назад.
С 21 мая откроются летние кинотеатры, с 28 мая будут организовывать концерты и представления на открытом воздухе.
Фото: pixabay.com
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Греция открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов
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