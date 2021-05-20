Пожарные усилили группировку сил для ликвидации сильного лесного пожара, который развернулся в районе Схинос рядом городом Лутраки на берегу Коринфского залива, в 80 километрах к западу от столицы страны. Об этом сообщает РИА Новости.
– Усиливается группа на пожаре в Схиносе, Коринф. Будут работать 182 пожарных с 7 пешими группами, 62 автомобиля, восемь пожарных самолетов, девять самолетов PZL, 1 вертолет CHINOOK и два вертолета для координации с воздуха, – уточнили в пожарной службе.
В ликвидации бедствия задействованы водовозы местной администрации и пожарные-добровольцы. Силы координируются начальником пожарной службы.
Возгорание началось в лесном массиве около 10 часов вечера по местному времени. На его тушение были направлены 54 пожарных и две пешие группы, 21 машина.
Согласно информации издания "Этнос", правительство эвакуировало около 200 жителей поселка Схинос.
Телеканал Skai отметил, что также были эвакуированы 6 деревень и 2 монастыря, хотя угрозы для жизни населения не было.
Крупный пожар развернулся в горах Геранея, в сосновом лесу с густой растительностью. Пожарные самолеты и вертолеты ночью использовать для ликвидации возгорания было невозможно.
По данным Skai, пожар начался с оливковой рощи, огонь быстро распространился из-за сильного ветра, порывы которого рано утром достигали 7 баллов по шкале Бофорта.
Местные власти уточнили, что огненный фронт превышает 10 километров.
Ночью дым достиг Афин.
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Греция не может справиться с лесным пожаром, который развернулся в 80 километрах от Афин
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