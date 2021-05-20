Греция не может справиться с лесным пожаром, который развернулся в 80 километрах от Афин

уточнили в пожарной службе.В ликвидации бедствия задействованы водовозы местной администрации и пожарные-добровольцы. Силы координируются начальником пожарной службы.Возгорание началось в лесном массиве около 10 часов вечера по местному времени. На его тушение были направлены 54 пожарных и две пешие группы, 21 машина.Согласно информации издания "Этнос", правительство эвакуировало около 200 жителей поселка Схинос.Телеканал Skai отметил, что также были эвакуированы 6 деревень и 2 монастыря, хотя угрозы для жизни населения не было.Крупный пожар развернулся в горах Геранея, в сосновом лесу с густой растительностью. Пожарные самолеты и вертолеты ночью использовать для ликвидации возгорания было невозможно.По данным Skai, пожар начался с оливковой рощи, огонь быстро распространился из-за сильного ветра, порывы которого рано утром достигали 7 баллов по шкале Бофорта.Местные власти уточнили, что огненный фронт превышает 10 километров.Ночью дым достиг Афин.