Известная экологическая активистка Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва. Об этом она рассказала в своем Twitter-аккаунте.
Семнадцатилетняя экоактивистка из Швеции отметила, что очень рада "наконец снова вернуться в школу". А к сообщению Тунберг прикрепила свое фото с велосипедом и рюкзаком.
Грета Тунберг получила широкую известность после эмоционального выступления на саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата в сентябре минувшего года.
Фото: twitter.com/GretaThunberg
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Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва
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