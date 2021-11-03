Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго

Time is running out. Change won’t come from these conferences like #COP26 unless there is big public pressure from the outside.

Join the climate strike this Friday (Kelvingrove Park 11am), and the climate march Saturday (11.30am) to make your voice heard. Together we are strong. pic.twitter.com/BYoVHukkyM — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 2, 2021

, – написала Тунберг.Ранее экоактивистка заявила, что участники саммита COP26 –мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.Напомним, конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. На саммите планируется подписать ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.