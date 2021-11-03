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  2. Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго

Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на своей странице в Twitter призвала выйти на климатический протест в Глазго, где проходит саммит COP26. 


"Время на исходе. Такие конференции, как COP26, не принесут изменений, если не будет сильного общественного давления извне. Присоединяйтесь к климатической забастовке в эту пятницу... и климатическому шествию в субботу, чтобы вас услышали. Вместе мы сильны", – написала Тунберг.

Ранее экоактивистка заявила, что участники саммита COP26 –мировые лидеры лишь притворяются, что всерьез относятся к вопросам изменения климата.

Напомним, конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. На саммите планируется подписать ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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