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Экоактивистка Грета Тунберг появилась на обложке Vogue

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала героиней номера Vogue Scandinavia. 


На обложке 18-летняя Тунберг позирует с лошадью исландской породы Стренгур. На юной девушке нет фешенебельных образов от мировых брендов и яркого макияжа. И локация для фотосессии подобрана весьма скромная - густой лес. 


За съемку отвечал шведско-испанский дуэт фотографов Ирис и Маттиас Александров Клум. Интервью с активисткой провел журналист Том Паттинсон - он назвал Грету «голосом поколения». В беседе с журналистом девушка рассказала о своей деятельности, планах на будущее и отношении к индустрии моды. 


К слову, этот номер Vogue Scandinavia стал дебютным. Больше года назад издательский дом Condé Nast объявил о запуске отдельной версии Vogue для Скандинавских стран и вот, наконец, мы увидели его первую обложку.


Фото: voguescandinavia.com
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