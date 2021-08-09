Экоактивистка Грета Тунберг появилась на обложке Vogue

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала героиней номера Vogue Scandinavia.
На обложке 18-летняя Тунберг позирует с лошадью исландской породы Стренгур. На юной девушке нет фешенебельных образов от мировых брендов и яркого макияжа. И локация для фотосессии подобрана весьма скромная - густой лес.
За съемку отвечал шведско-испанский дуэт фотографов Ирис и Маттиас Александров Клум. Интервью с активисткой провел журналист Том Паттинсон - он назвал Грету «голосом поколения». В беседе с журналистом девушка рассказала о своей деятельности, планах на будущее и отношении к индустрии моды.
К слову, этот номер Vogue Scandinavia стал дебютным. Больше года назад издательский дом Condé Nast объявил о запуске отдельной версии Vogue для Скандинавских стран и вот, наконец, мы увидели его первую обложку.
Фото: voguescandinavia.com