Шведская активиста Грета Тунберг высмеяла Дональда Трампа его же словами. Об этом сообщает издание Tatler.
На своей официальной странице в Twitter Тунберг посвятила пост нынешнему президенту США, написав: «Это просто смешно. Дональд Трамп должен поработать над управлением гневом, а потом сходить с другом в кино на какой-нибудь хороший фильм. Остынь, Дональд, остынь». Твит написан после призыва президента США остановить обработку бюллетеней, поскольку он считает, что часть полученных оппонентом голосов сфальсифицированы. Вся суть в том, что пост Греты в точности повторяет пост Трампа, сделанный годом ранее в адрес активистки, когда журнал Time признал ее человеком года.
Западные СМИ предположили, что таким образом она попыталась высмеять высказывание президента.
Напомним, что недавно в США прошли выборы президента. Пока Дональд Трамп и Джо Байдет идут с минимальным отрывом, при этом их лидерство в некоторых штатах постоянно меняется.
Фото: Tatler
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Грета Тунберг обратилась к Дональду Трампу и высмеяла его
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