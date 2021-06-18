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Греческая одиссея: Dior представил коллекцию resort 2022

Французский модный дом Dior выпустил коллекцию resort 2022. Гардероб современной богини, или что предлагает носить креативный директор бренда Мария Грация Кьюри в круизном сезоне –2022. 

Для дома Dior особая традиция – представлять коллекции в разных концах света. На этот раз показ новой линейки прошел в Афинах. Модели дефилировали на знаменитом историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос", где в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.


Афины были выбраны неслучайно. Во-первых, коллекция вдохновлена серией фотографий одной из коллекций Кристина Диора, которые были сделаны Жан Пьером возле Парфенона в 1951 году. Во-вторых, в этом году Греция празднует 200-летие начала греческой революции и роли Греции в формировании европейской культуры, и Dior решил посвятить свою коллекцию данному событию. 


В качестве зрителей были приглашены только 400 гостей. Среди них друзья и постоянные клиенты бренда, а также художники и музыканты. 


Перейдем к самой важной части шоу – собственно коллекции. В ней были представлены все классические атрибуты гардероба олимпийского божества: асимметричные платья, юбки из разлетающейся ткани и облачения в пол с драпировками.


 Кьюри добавила и немного воинственности в образы: некоторые модели дефилировали в кожаных бра с открытыми чашками.


Стоит отметить, что показ был разделен на две части: первая состояла преимущественно из белых образов, тогда как во второй появились абстрактные принты насыщенного синего, зеленого и желтого оттенков. 


Еще одним главным мотивом круизной коллекции стал спорт. Некоторые платья на кулисках, которые при этом напоминают древнегреческие пеплосы, шелковые костюмы с боксерскими шортами, спортивные анораки, легинсы, множество кроссовок. Даже куртки приняли атлетичный вид.


Закрыло показ роскошное свадебное платье с лебедем на фоне грандиозного фейерверка.


Мария Грация Кьюри подчеркивает, насколько вариации женственности в творениях Dior восходят к прошлому, почитающему многогранную красоту.


Над созданием коллекции также трудились приглашенные греческие дизайнеры и художники. Их общее творение показало ценность традиционных местных ремесел, а также древнегреческую эстетику.
















Фото: dior.com
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