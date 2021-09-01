Great Wall представил новый внедорожник Tank 500

Ранее автомобиль был анонсирован самим же Great Wall под индексом 600, однако почему этот внедорожник лишился прежнего звания, в компании не рассказали.Tank 500 предложат с семиместным салоном. Кресла обиты натуральной кожей, также внутри есть вставки «под дерево». Модели достались мультимедиа-система с огромным тачскрином диагональю 14,6 дюйма, виртуальная «приборка» (12,3 дюйма), аналоговые часы, встроенные между центральными дефлекторами обдува, и «хрустальный» селектор коробки. Также есть проекционный дисплей, четырехзонный климат-контроль, причем на втором ряду настройки температуры и интенсивности обдува отображаются на 7-дюймовом экране. Есть подогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов, а также панорамная крыша.Tank 500 может похвастаться автопарковщиком, матричными светодиодными фарами и внутренней камерой, определяющей по лицу водителя степень усталости и уровень концентрации внимания. Длина новинки составляет 4878 мм, ширина — 1934 мм, высота — 1905 мм.Семиместный Tank 500 может преодолевать брод глубиной 800 миллиметров Под капотом продольно расположен безальтернативный 3,0-литровый V6 на 354-силы и 500 Нм. Он имеет комбинированный впрыск, два турбонагнетателя и 48-вольтовый стартер-генератор. Двигатель сочетается с 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Передняя подвеска независимая, пружинная, сзади — неразрезной мост. Предусмотрены блокировки межколесных и межосевого дифференциалов, есть понижающая передача. При этом для разных внедорожных условий предусмотрено 11 режимов работы трансмиссии и мотора.На первых фирменных снимках модели была показана однотонная серебристая версия с запаской, а во время презентации представили более роскошный двухцветный вариант в стиле Maybach GLS. Он отличается отсутствующей запаской на пятой двери, решёткой радиатора и выдвижными подножками.На китайском рынке внедорожники Tank 500 появятся к концу этого года.Фото: скриншот видео