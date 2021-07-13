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Граждане с нарушением слуха 15 июля могут получить прививку от коронавируса в универмаге «Беларусь» или 10-й больнице в Минске

В Минске в универмаге «Беларусь» и в 10-й клинической больнице 15 июля пройдет вакцинация граждан с нарушением слуха. На этих двух участках с пациентами будут работать сурдопереводчики, информирует агентство Минск-Новости.


Получить инъекцию от коронавируса может любой желающий, достигший 18 лет. В универмаге «Беларусь» прививочная кампания будет проходить с 9:00 до 11:00 на 6-м этаже (вход со стороны ул. Жилуновича). В 10-ю больницу желающие получить вакцину могут прийти в любое время с 12:00 до 14:30 в кабинет № 64 на 2-м этаже (вход через консультативно-офтальмологическое отделение).

Задать интересующие вопросы и получить дополнительные сведения можно по номеру +375 (44) 719-15-30 (Viber, WhatsApp).
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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Граждане с нарушением слуха 15 июля могут получить прививку от коронавируса в универмаге «Беларусь» или 10-й больнице в Минске
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