Граждане с нарушением слуха 15 июля могут получить прививку от коронавируса в универмаге «Беларусь» или 10-й больнице в Минске

Получить инъекцию от коронавируса может любой желающий, достигший 18 лет. В универмаге «Беларусь» прививочная кампания будет проходить с 9:00 до 11:00 на 6-м этаже (вход со стороны ул. Жилуновича). В 10-ю больницу желающие получить вакцину могут прийти в любое время с 12:00 до 14:30 в кабинет № 64 на 2-м этаже (вход через консультативно-офтальмологическое отделение).Задать интересующие вопросы и получить дополнительные сведения можно по номеру +375 (44) 719-15-30 (Viber, WhatsApp).