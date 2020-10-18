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Гран-при фестиваля «Витебский листопад» уехал в Россию

Гран-при XXXIV открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» увез в Россию Сергей Черных.


Творческие состязания проходили в Витебске 16 и 17 октября, причем как в режиме реального времени, так и виртуально. Многие участники открытого конкурса из Германии, Израиля, Казахстана, России, Украины и Беларуси из-за пандемии и закрытых границ прислали свои видеовыступления.

Открылся форум поэтическим турниром, победителем которого стала Маргарита Богданович из Минска. Определили и лауреатов и по номинациям. Дипломы I степени в номинации «Поэзия. Свободная тематика» у Елены Уваровой из российских Мытищ, «Поэзия. Стихи для детей» – у Виктории Соколовской из Полоцка.


Ольга Головня из Гродно со своими ироничными стихами стала лауреатом I степени в номинации «Исполнительское мастерство. Поэтическая декламация», а дуэт «СВ» из Витебска – в номинации «исполнительское мастерство. Вокальный номер».

Лауреат I степени в новой номинации «Визуальное искусство. Видеопоэзия» стал Александр Дорожинский из Сергиева Посада (Россия).

В номинации «Авторская песня. Классика» лучшим признан Тагир Мухаметов из Татарстана, а в альтернативной авторской песне бурные овации и диплом I степени заслуженно получил Сергей Черных из г. Губкин Белгородской области России со своим уникальным инструментом – балалайкой, переделенной в укулеле, которую артист смастерил во время многомесячного карантина.


– Когда мне все-таки удалось пересечь границу, понял, что это неспроста, – признался Сергей. И Витебск действительно подарил ему зрительскую любовь и главный приз фестиваля – награду «Признание».

Елена АЛИМОВА.

alimova@sb.by


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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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