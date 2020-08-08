Гракун: белорусские аграрии намолотили более 5 миллионов тонн зерна

(в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,1 ц/га. - Прим. БЕЛТА)., - сказал Владимир Гракун.По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 81,4% площадей зерновых и зернобобовых (274,8 тыс. га). В Гомельской области убрано 76% площадей от плана (258,6 тыс. га), Гродненской - 67,9% (216,4 тыс. га), Минской - 61,9% (300,1 тыс. га), Могилевской - 45,5% (153 тыс. га), Витебской - 35,3% (133,5 тыс. га).Лен вытереблен на 35,3 тыс. га (72,5% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 725,7 тыс. га (88,7% от плана). Заготовлено 695,3 тыс. т сена (68,8% от плана), 12,403 млн т сенажа (98,4%) и 518,3 тыс. т силоса (2,7%).Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 42,3% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.