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  2. Гракун: белорусские аграрии намолотили более 5 миллионов тонн зерна

Гракун: белорусские аграрии намолотили более 5 миллионов тонн зерна

Белорусские аграрии намолотили более 5 млн т зерна, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.


"Зерновые и зернобобовые убраны более чем с 1,3 млн га, что составляет 60,9% уборочной площади. Намолочено почти 5,1 млн т зерна при средней урожайности 38,2 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,1 ц/га. - Прим. БЕЛТА). Рубеж в 1 млн т зерна преодолели три области - Брестская, Минская и Гродненская. Наибольший каравай - у сельхозорганизаций Минской области (1,208 млн т зерна)", - сказал Владимир Гракун.

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 81,4% площадей зерновых и зернобобовых (274,8 тыс. га). В Гомельской области убрано 76% площадей от плана (258,6 тыс. га), Гродненской - 67,9% (216,4 тыс. га), Минской - 61,9% (300,1 тыс. га), Могилевской - 45,5% (153 тыс. га), Витебской - 35,3% (133,5 тыс. га).

Лен вытереблен на 35,3 тыс. га (72,5% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 725,7 тыс. га (88,7% от плана). Заготовлено 695,3 тыс. т сена (68,8% от плана), 12,403 млн т сенажа (98,4%) и 518,3 тыс. т силоса (2,7%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 42,3% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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