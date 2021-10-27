График движения поездов на участке Гродно – Мосты изменится из-за ремонта

Поезд № 731/732 Минск – Гродно – Минск отправлением из Минска и Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря отменяется. Также не будут курсировать беспересадочные вагоны сообщением Гродно – Брест – Гродно отправлением из Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря 2021 года, из Бреста – 3, 11, 17, 25 ноября, 3 и 9 декабря.Отдельные пассажирские поезда будут курсировать по измененному маршруту. Поезд № 687/688 Минск – Гродно – Минск отправлением из Минска и Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря будет передвигаться по маршруту Минск – Мосты – Минск. Поезд № 679/680 Витебск – Гродно – Витебск отправлением из Витебска и Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря поедет по маршруту Витебск – Скидель – Витебск. Поезд № 632 Гродно – Гомель отправлением из Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря назначается в сообщение Скидель – Гомель. Поезд № 624 Гродно – Витебск/Коммунары отправлением из Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря будет следовать по маршруту Скидель – Витебск/Коммунары.Будут изменения в движении поезда № 610 Гродно – Гомель отправлением из Гродно 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря. Из Гродно поезд отправится в 21:56 (вместо 19:58) и прибудет в Гомель в 10:53 (вместо 08:46).Кроме того, на участке Гродно – Мосты 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря отдельные поезда региональных линий экономкласса сообщением Лида – Гродно и Барановичи – Гродно будут следовать сокращенным маршрутом и измененным расписанием до станции Скидель и обратно, а также до станции Житомля и обратно в сообщении Гродно – Житомля – Гродно соответственно.Перевозка пассажиров между станциями Скидель и Житомля 2, 10, 16, 24 ноября, 2 и 8 декабря будет осуществляться только автотранспортом.Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данным изменениям и учитывать их во время планирования своих поездок. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте БЖД, в приложении "БЧ. Мой поезд", а также позвонив в контакт-центр по номеру 105.