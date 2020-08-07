Градюшко: телеграмм-каналы окружают нас эхо-камерой

Доверять всецело «новым медиа» – соцсетям, телеграмм-каналам и др. – нельзя, поскольку они используют специфические технологии, окутывающие своих пользователей так называемыми эхо-камерами, не позволяющими проникать альтернативной и порой достоверной информации. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре Дома прессы доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики, куратор специальности «Журналистика (веб-журналистика)» БГУ Александр Градюшко.

Специалист пояснил:

– Чтобы объективно получать информацию об окружающем мире, нам надо вырабатывать медиаграмотность, использовать разные источники информации, не ограничиваясь «новыми медиа». Социальные сети выдают нам информацию на основе определенных алгоритмов, и не всегда стоит доверять такой информации. Это серьезный вызов для журналистики в целом и для нашей медийной сферы. Полагаю, что отечественная медиасфера и журналистика в целом с этим вызовом справится.

Отметим, что в июле 2020 года Белорусский союз журналистов начал обсуждение Глобальной хартии этики журналистов, принятой в 2019 году на XXX Всемирном Конгрессе Международной федерации журналистов. Документ будет вынесен на рассмотрение делегатов XIV съезда БСЖ осенью нынешнего года. А в 1995 году на IX съезде Белорусского союза журналистов был принят Кодекс профессиональной этики журналиста. Его положения во многом перекликаются с содержанием хартии. Однако за 25 лет ситуация в журналистике серьезно изменилась, поэтому секретариат союза предлагает журналистскому сообществу принять участие в обсуждении положений хартии на сайте БСЖ.

Фото: Сергей МИЦКЕВИЧ