ГПК: за выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску фур на свою территорию

По информации ГПК, это стало главной причиной образования очередей из фур перед белорусскими пунктами пропуска. В настоящее время там скопились 1020 грузовых транспортных средств.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 43% – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), а наибольший – 110,4% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").Уточняется, что на границе с Украиной скопления большегрузов не наблюдались.