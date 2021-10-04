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  2. ГПК: за выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску фур на свою территорию

ГПК: за выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску фур на свою территорию

За минувшие выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовых транспортных средств на свою территорию, Литва и Латвия – частично. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета.


По информации ГПК, это стало главной причиной образования очередей из фур перед белорусскими пунктами пропуска. В настоящее время там скопились 1020 грузовых транспортных средств.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 43% – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), а наибольший – 110,4% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").

Уточняется, что на границе с Украиной скопления большегрузов не наблюдались.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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