ГПК: за выходные количество большегрузов в очереди на въезд в ЕС увеличилось более чем на 20%

Погранпереходы на пути в Литву остаются наиболее загруженными. Через "Мядининкай" (со стороны Беларуси –"Каменный Лог") проследовала лишь половина транспорта от нормы.Контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов выполнили договоренности по пропуску фур лишь на 70%. Кроме того, закрытие погранперехода "Кузница Белостокская" увеличило нагрузку на другие маршруты следования в ЕС.Грузовой транспорт в Латвию следовал без задержек. Вместе с тем на этом направлении отмечалось скопление грузовиков из-за перераспределения транспортных потоков с иных загруженных маршрутов в страны ЕС.На 10:00 въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают более 440 фур, "Урбаны" – 670.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают свыше 310 большегрузов, "Котловка" – 410, "Каменный Лог" – более 690, "Бенякони" – свыше 480, "Привалка" – более 370 фур.На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 520 фур, "Козловичи" – свыше 950.