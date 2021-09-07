ГПК: за сутки только один сопредельный пункт выполнил договоренности по пропуску грузовиков

За последние 24 часа всего один сопредельный пункт пропуска выполнил договоренности по пропуску грузового транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
– За прошедшие сутки только один сопредельный пункт пропуска – "Бобровники" – выполнил договоренности по пропуску фур из Беларуси на границе со странами Европейского союза. Самый низкий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 12% – приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы"), а наибольший – 104% – на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), – прокомментировали в ведомстве.
На границе с Украиной оформление транспорта осуществляется в обычном режиме, очереди не наблюдаются.
Фото из архива