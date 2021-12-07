ГПК: за сутки только 3 из 9 европейских пунктов пропуска выполнили договоренности по оформлению фур

Самым загруженным является литовское направление, на котором только один ("Твярячюс – Видзы") из пяти погранпереходов выполнил норму по оформлению. В частности, через "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог") в Евросоюз проследовало всего 248 большегрузов. Это вдвое ниже пропускной способности данного погранперехода.При въезде в Польшу также наблюдается большое скопление грузовых транспортных средств.уточняется в сообщении.Латвийские погранпереходы выполнили договоренности по пропускной способности, но перераспределение транспортных потоков с иных загруженных маршрутов увеличило число фур, ожидающих въезда в Латвию.говорится в сообщении.