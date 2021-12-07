ГПК: за сутки только 3 из 9 европейских пунктов пропуска выполнили договоренности по оформлению фур

За минувшие сутки только 3 из 9 европейских пунктов пропуска выполнили договоренности по оформлению грузовых транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Самым загруженным является литовское направление, на котором только один ("Твярячюс – Видзы") из пяти погранпереходов выполнил норму по оформлению. В частности, через "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог") в Евросоюз проследовало всего 248 большегрузов. Это вдвое ниже пропускной способности данного погранперехода.
При въезде в Польшу также наблюдается большое скопление грузовых транспортных средств.
– Напоминаем, в связи с закрытием пункта "Кузница Белостокская" польская сторона существенно снизила пропускную способность на всем направлениям. Сейчас оставшиеся пункты пропуска оформляют около 70% фур от установленной нормы, – уточняется в сообщении.
Латвийские погранпереходы выполнили договоренности по пропускной способности, но перераспределение транспортных потоков с иных загруженных маршрутов увеличило число фур, ожидающих въезда в Латвию.
– Белорусская сторона в полном объеме выполняет договоренности по пропуску транспорта на свою территорию. Об этом свидетельствует отсутствие очередей на въезд в нашу страну. Оформление грузовиков, следующих в страны ЕС, осуществляется без задержек, – говорится в сообщении.