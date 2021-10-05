ГПК: за сутки только 3 из 10 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили двусторонние договоренности

Самые большие очереди большегрузов зафиксированы на польском направлении.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 66% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 111,4% – также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").Отмечается, что на границе с Украиной скопления грузовиков не наблюдались.