ГПК: за сутки только 3 из 10 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили двусторонние договоренности

За минувшие сутки на границе с ЕС только 3 из 10 пунктов пропуска, сопредельных с белорусскими, выполнили двусторонние договоренности по пропуску грузовых транспортных средств на свою территорию. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Самые большие очереди большегрузов зафиксированы на польском направлении.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 66% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 111,4% – также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").
Отмечается, что на границе с Украиной скопления грузовиков не наблюдались.