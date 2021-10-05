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  2. ГПК: за сутки только 3 из 10 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили двусторонние договоренности

ГПК: за сутки только 3 из 10 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили двусторонние договоренности

За минувшие сутки на границе с ЕС только 3 из 10 пунктов пропуска, сопредельных с белорусскими, выполнили двусторонние договоренности по пропуску грузовых транспортных средств на свою территорию. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Самые большие очереди большегрузов зафиксированы на польском направлении.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 66% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 111,4% – также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").

Отмечается, что на границе с Украиной скопления грузовиков не наблюдались.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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