ГПК: за сутки сопредельными пунктами пропуска на границе с ЕС договоренности по пропуску фур выполнены на 57%

За минувшие сутки сопредельными пунктами пропуска на границе с ЕС договоренности по пропуску грузового транспорта выполнены всего на 57%. Это минимум за последние три месяца, проинформировали в Госпогранкомитете.
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В ГПК уточнили, что меньше всего фур (663 из 1200 согласно пропускной способности) въехали в ЕС через польский пункт пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны – "Козловичи").
Отмечается, что на границе с Украиной грузовики выезжали без задержек.
В Госпогранкомитете напомнили, что вчера в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны – "Брузги").
В ГПК предоставили инфографику о количестве грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные – на утро 10 ноября.
Инфографика: ГПК