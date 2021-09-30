ГПК: за сутки Польша и Литва частично выполнили договоренности по пропуску фур

В настоящее время около тысячи большегрузов скопилось на выезде из Беларуси. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 49% – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), а наибольший – 105% – на латвийский пункт пропуска "Силене" (с белорусской стороны – "Урбаны").Отмечается, что скопления грузовых транспортных средств на границе с Украиной не наблюдались.