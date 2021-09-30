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  2. ГПК: за сутки Польша и Литва частично выполнили договоренности по пропуску фур

ГПК: за сутки Польша и Литва частично выполнили договоренности по пропуску фур

За прошедшие сутки Польша и Литва частично выполнили договоренности по пропуску грузовых транспортных средств на свою территорию. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.


В настоящее время около тысячи большегрузов скопилось на выезде из Беларуси. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 49% – приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), а наибольший – 105% – на латвийский пункт пропуска "Силене" (с белорусской стороны – "Урбаны").

Отмечается, что скопления грузовых транспортных средств на границе с Украиной не наблюдались.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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