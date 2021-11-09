ГПК: за сутки перед белорусскими пунктами пропуска количество следующих в ЕС фур сократилось более чем на 40%

За минувшие сутки перед белорусскими пунктами пропуска количество фур, следующих в ЕС, сократилось на 41%, уточнили в Telegram-канале Госпогранкомитета.
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В ГПК отметили, что только три из десяти европейских пункта пропуска запускали транспорт на свою территорию без задержек. «Антирекорд по пропуску грузовиков принадлежит контрольным службам польского пункта пропуска Бобровники (с белорусской стороны — Берестовица). Через этот погранпереход проследовало 48% транспорта от нормы, предусмотренной двухсторонними договоренностями», – подчеркнули в Госпогранкомитете и добавили, что на границе с Украиной грузовики выезжали без задержек.
В ГПК напомнили, что сегодня с 9:00 в одностороннем порядке польская сторона останавливает оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Кузница Белостокская (с белорусской стороны – Брузги).
Госпогранкомитет предоставил инфографику по количеству грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные – на утро 9 ноября.
Инфографика: ГПК