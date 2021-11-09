ГПК: за сутки перед белорусскими пунктами пропуска количество следующих в ЕС фур сократилось более чем на 40%

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Инфографика:

ГПК

В ГПК отметили, что только три из десяти европейских пункта пропуска запускали транспорт на свою территорию без задержек.– подчеркнули в Госпогранкомитете и добавили, что на границе с Украиной грузовики выезжали без задержек.В ГПК напомнили, что сегодня с 9:00 в одностороннем порядке польская сторона останавливает оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Кузница Белостокская (с белорусской стороны – Брузги).Госпогранкомитет предоставил инфографику по количеству грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные – на утро 9 ноября.