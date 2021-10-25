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  2. ГПК: за прошедшие выходные количество грузового транспорта, следующего на выезд из Беларуси, не превышало среднего показателя

ГПК: за прошедшие выходные количество грузового транспорта, следующего на выезд из Беларуси, не превышало среднего показателя

Число грузового транспорта, следовавшего на выезд из Беларуси, за минувшие выходные не превышало среднестатистического показателя. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 51,2% – пришелся на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), а наибольший – 114% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").

На границе с Украиной очередей из грузовых транспортных средств не наблюдалось.
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Фото: Павел БОГУШ
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