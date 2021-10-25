ГПК: за прошедшие выходные количество грузового транспорта, следующего на выезд из Беларуси, не превышало среднего показателя

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 51,2% – пришелся на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), а наибольший – 114% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").На границе с Украиной очередей из грузовых транспортных средств не наблюдалось.