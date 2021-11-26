ГПК: за неделю европейские погранпереходы выполняли договоренности по пропуску фур всего на 77%

Кроме того, закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" привело к существенному снижению пропускной способности всего польского направления, увеличены нагрузки на погранпереходы "Бобровники" и "Кукурыки".Литовское направление остается самым загруженным на пути в страны ЕС, в то время как Латвия в полном объеме выполняет договоренности по пропуску фур.Белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек в обоих направлениях и готова к возобновлению работы сопредельного погранпепрехода "Кузница Белостокская".На белорусско-латвийской границе по состоянию на 10:00 перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 280 грузовиков, в "Урбанах" – свыше 300.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 230 большегрузов, "Котловка" – 320, "Каменный Лог" – более 520, "Бенякони" – свыше 540, "Привалка" – более 450.На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" образовалась очередь более чем из 380 фур, "Козловичи" – более 270.На украинском направлении очередей нет.