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  2. ГПК: за неделю европейские погранпереходы выполняли договоренности по пропуску фур всего на 77%

ГПК: за неделю европейские погранпереходы выполняли договоренности по пропуску фур всего на 77%

За текущую неделю европейские погранпереходы выполняли договоренности по пропуску грузового транспорта на свою территорию не более чем на 77%. По этой причине наблюдаются большие скопления большегрузов. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.


Кроме того, закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" привело к существенному снижению пропускной способности всего польского направления, увеличены нагрузки на погранпереходы "Бобровники" и "Кукурыки".

Литовское направление остается самым загруженным на пути в страны ЕС, в то время как Латвия в полном объеме выполняет договоренности по пропуску фур. 

Белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек в обоих направлениях и готова к возобновлению работы сопредельного погранпепрехода "Кузница Белостокская".

На белорусско-латвийской границе по состоянию на 10:00 перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 280 грузовиков, в "Урбанах" – свыше 300.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 230 большегрузов, "Котловка" – 320, "Каменный Лог" – более 520, "Бенякони" – свыше 540, "Привалка" – более 450.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" образовалась очередь более чем из 380 фур, "Козловичи" – более 270.

На украинском направлении очередей нет.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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