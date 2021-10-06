ГПК: за минувшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску фур

В настоящее время выезда из Беларуси ожидают 300 грузовых транспортных средств.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 66,8% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 102% – также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").Отмечается, что на границе с Украиной очереди из большегрузов не образовывались.