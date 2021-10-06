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  2. ГПК: за минувшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску фур

ГПК: за минувшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску фур

За прошедшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовых транспортных средств на свою территорию, Литва и Латвия – частично. Из-за этого перед белорусскими пунктами пропуска образовались очереди из большегрузов. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета.


В настоящее время выезда из Беларуси ожидают 300 грузовых транспортных средств.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 66,8% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 102% – также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").

Отмечается, что на границе с Украиной очереди из большегрузов не образовывались.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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