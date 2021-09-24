ГПК: за минувшие сутки ни один сопредельный пункт пропуска на границе с Польшей и Латвией не выполнил договоренности по пропуску грузового транспорта

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, – подчеркнули в пресс-службе ГПК.Сейчас выезда из Беларуси ждут 1120 фур.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 36 процентов – приходился на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"), а наибольший – 106 процентов – на еще один литовский пункт пропуска "Твярячюс" (со стороны Беларуси – "Видзы").На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек, отметили в Государственном пограничном комитете.