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  2. ГПК: за минувшие сутки ни один сопредельный пункт пропуска на границе с Польшей и Латвией не выполнил договоренности по пропуску грузового транспорта

ГПК: за минувшие сутки ни один сопредельный пункт пропуска на границе с Польшей и Латвией не выполнил договоренности по пропуску грузового транспорта

За прошедшие сутки ни один сопредельный пункт пропуска на границе с Латвией и Польшей не выполнил договоренности по пропуску грузового транспорта на свою территорию. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Беларуси.

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"Невыполнение сопредельными странами этих договоренностей продолжает влиять на скопление грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска", – подчеркнули в пресс-службе ГПК.

Сейчас выезда из Беларуси ждут 1120 фур.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 36 процентов – приходился на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"), а наибольший – 106 процентов – на еще один литовский пункт пропуска "Твярячюс" (со стороны Беларуси – "Видзы").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек, отметили в Государственном пограничном комитете.
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Фото: Артур ПРУПАС
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