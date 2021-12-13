ГПК: за минувшие сутки на литовском направлении зафиксировано наибольшее скопление фур на пути в ЕС

– говорится в сообщении.За прошедшие сутки на литовском направлении зарегистрировано наибольшее скопление большегрузов на пути в страны Евросоюза. Кроме того, пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог") выполнил свои обязательства по пропуску только на 50%.Польские погранпереходы не выполнили обязательства по оформлению фур, следующих в страны ЕС. Скопление грузовых транспортных средств обусловлено также закрытием пункта пропуска "Кузница Белостоцкая" и увеличением нагрузки на два оставшихся пропускных пункта.На пути следования в Латвию сопредельные контрольные службы выполнили норму по пропуску грузовиков в полном объеме. Однако перераспределение транспортных потоков с других маршрутов в страны ЕС влияет на загруженность данного направления.