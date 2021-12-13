ГПК: за минувшие сутки на литовском направлении зафиксировано наибольшее скопление фур на пути в ЕС

За минувшие сутки на литовском направлении зарегистрировано наибольшее скопление грузовых транспортных средств на пути в страны Евросоюза. Об этом сообщают в Telegram-канале Госпогранкомитета.
"К концу года нагрузка на каналы международных сообщений традиционно увеличивается. Помимо уже существующих причин скопления грузовиков на границе – невыполнение Польшей и Литвой договоренностей по оформлению фур, а также сокращение числа функционирующих пунктов пропуска – добавились и сезонные. К завершению года грузоперевозчики стремятся выполнить обязательства по трудовым контрактам, что существенно влияет на рост грузопотока через границу", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на литовском направлении зарегистрировано наибольшее скопление большегрузов на пути в страны Евросоюза. Кроме того, пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог") выполнил свои обязательства по пропуску только на 50%.
Польские погранпереходы не выполнили обязательства по оформлению фур, следующих в страны ЕС. Скопление грузовых транспортных средств обусловлено также закрытием пункта пропуска "Кузница Белостоцкая" и увеличением нагрузки на два оставшихся пропускных пункта.
На пути следования в Латвию сопредельные контрольные службы выполнили норму по пропуску грузовиков в полном объеме. Однако перераспределение транспортных потоков с других маршрутов в страны ЕС влияет на загруженность данного направления.