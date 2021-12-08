ГПК: за минувшие сутки количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, практически не изменилось

Наибольшее скопление грузовиков фиксируется на литовском направлении, подчеркнули в Госпогранкомитете.
Архивное фото
В ГПК уточнили, что контрольные службы Литвы оформили всего 912 автомобилей из 1326, предусмотренных пропускной способностью.
Что касается польского направления, закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" снизило общую пропускную способность и привело к увеличению нагрузки на два функционирующих погранперехода. Кроме того, как отметили в Госпогранкомитете, продолжается невыполнение договоренностей по пропуску грузовиков. Так, в пункте пропуска "Бобровники" польской стороной оформлено всего 333 грузовых автомобиля (при нормативной пропускной способности 500), в "Кукурыках" – 1009 (1200).
«Через латвийские погранпереходы транспорт въезжал в ЕС без задержек, однако перераспределение грузовых потоков с иных маршрутов увеличило количество фур, ожидающих въезда в Латвию», – добавили в ГПК.
«Белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек согласно двухсторонним договоренностям. Об этом свидетельствует отсутствие очередей на въезд в нашу страну», – подытожили в Госпогранкомитете.