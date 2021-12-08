ГПК: за минувшие сутки количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, практически не изменилось

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В ГПК уточнили, что контрольные службы Литвы оформили всего 912 автомобилей из 1326, предусмотренных пропускной способностью.Что касается польского направления, закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" снизило общую пропускную способность и привело к увеличению нагрузки на два функционирующих погранперехода. Кроме того, как отметили в Госпогранкомитете, продолжается невыполнение договоренностей по пропуску грузовиков. Так, в пункте пропуска "Бобровники" польской стороной оформлено всего 333 грузовых автомобиля (при нормативной пропускной способности 500), в "Кукурыках" – 1009 (1200).добавили в ГПК.– подытожили в Госпогранкомитете.