SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. ГПК: за 3 месяца Беларусь не впустила 8 тысяч потенциальных беженцев, 5 тысяч покинули страну из-за нарушений

ГПК: за 3 месяца Беларусь не впустила 8 тысяч потенциальных беженцев, 5 тысяч покинули страну из-за нарушений

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси, рассказал, что с 1 августа этого года в Беларусь не впустили порядка 8 тысяч человек:  


– Весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского союза в организации потоков беженцев белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 1 августа этого года, всего за три с половиной месяца, в Беларусь не впустили порядка 8 тысяч человек. Еще около 5 тысяч иностранцев, которые за данный период въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства покинули белорусскую территорию, а ведь это потенциальные мигранты. И это конкретные, документально подтвержденные факты. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы