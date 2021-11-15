ГПК: за 3 месяца Беларусь не впустила 8 тысяч потенциальных беженцев, 5 тысяч покинули страну из-за нарушений

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси, рассказал, что с 1 августа этого года в Беларусь не впустили порядка 8 тысяч человек:
– Весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского союза в организации потоков беженцев белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 1 августа этого года, всего за три с половиной месяца, в Беларусь не впустили порядка 8 тысяч человек. Еще около 5 тысяч иностранцев, которые за данный период въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства покинули белорусскую территорию, а ведь это потенциальные мигранты. И это конкретные, документально подтвержденные факты.