ГПК: выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам

В Государственном пограничном комитете Беларуси проинформировали, что получены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам.
В Telegram-канале ГПК Беларуси сообщается, что инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда.
На представленном Госпогранкомитетом видео литовские пограничники с применением физической силы пытаются вытолкать беженцев на территорию Беларуси. Причем среди людей есть дети, в том числе грудные, и беременная женщина.
«Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют», – отметили в Государственном пограничном комитете Беларуси.