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ГПК: выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам

В Государственном пограничном комитете Беларуси проинформировали, что получены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам.

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В Telegram-канале ГПК Беларуси сообщается, что инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда. 

На представленном Госпогранкомитетом видео литовские пограничники с применением физической силы пытаются вытолкать беженцев на территорию Беларуси. Причем среди людей есть дети, в том числе грудные, и беременная женщина. 

«Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют», – отметили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
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