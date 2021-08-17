ГПК: выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам

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В Telegram-канале ГПК Беларуси сообщается, что инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда.На представленном Госпогранкомитетом видео литовские пограничники с применением физической силы пытаются вытолкать беженцев на территорию Беларуси. Причем среди людей есть дети, в том числе грудные, и беременная женщина., – отметили в Государственном пограничном комитете Беларуси.