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  2. ГПК выявил новые свидетельства применения насилия литовской стороной в отношении мигрантов

ГПК выявил новые свидетельства применения насилия литовской стороной в отношении мигрантов

Выявлены новые свидетельства применения насилия литовской стороной. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

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15 и 16 августа на участке пограничной заставы "Молодечненская" Сморгонской погрангруппы были обнаружены граждане Индии и Кубы. 

Известно, что литовские силовики жестоко их избили, а затем силой выпроводили на линию границы с Беларусью. 
У всех беженцев на теле следы жестоких побоев, ссадины и открытые кровоточащие раны. По словам иностранцев, литовцы обходились с ними бесчеловечно, подвергая насилию и пыткам.

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В ГПК отметили, что белорусской стороной всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь. В настоящее время иностранцы находятся на линии госграницы. 

Видео: ГПК
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