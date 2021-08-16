ГПК выявил новые свидетельства применения насилия литовской стороной в отношении мигрантов

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

15 и 16 августа на участке пограничной заставы "Молодечненская" Сморгонской погрангруппы были обнаружены граждане Индии и Кубы.Известно, что литовские силовики жестоко их избили, а затем силой выпроводили на линию границы с Беларусью.У всех беженцев на теле следы жестоких побоев, ссадины и открытые кровоточащие раны. По словам иностранцев, литовцы обходились с ними бесчеловечно, подвергая насилию и пыткам.В ГПК отметили, что белорусской стороной всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь. В настоящее время иностранцы находятся на линии госграницы.Видео: ГПК