ГПК: визит международных делегаций является важным условием для объективной оценки ситуации на границе

Представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо и глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Махым Оразмухамедова отметили, что обеспокоены положением людей в этом лагере, а также выразили готовность оказывать содействие в разрешении кризиса с учетом соблюдения прав человека. В свою очередь, беженцы рассказали международным представителям, почему решили оставаться на линии границы, несмотря на тяжелые условия, и призвали помочь им подать прошения о предоставлении убежища на территории ЕС., – говорится в сообщении ГПК.В настоящее время на линии границы находятся около 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Погодные условия, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, которые ищут защиты в странах Евросоюза.